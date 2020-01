Nemôžem alebo nechcem? Alexko nás potrebuje

Bohužiaľ je doba, kedy navôkol vidíme veľa negatívnych príbehov ľudí. Niektorí sú chorí, niektorí prišli o strechu nad hlavou, iní sa nedokážu postarať o svoje deti. Títo ľudia žiadajú svoje okolie o pomoc...

Bohužiaľ je doba, kedy navôkol vidíme veľa negatívnych príbehov ľudí. Niektorí sú chorí, niektorí prišli o strechu nad hlavou, iní sa nedokážu postarať o svoje deti. Títo ľudia žiadajú svoje okolie o pomoc, lebo už nevedia, ako si poradiť. Je toho tak veľa, že to mnohí z nás prestali na takéto žiadosti o pomoc reagovať, doslova ich začali ignorovať a v prípade, že sa dostanú do priamej konfrontácie s takouto žiadosťou o pomoc ich reakciou je, že sa majú sami zle, nemajú z čoho a podobne. Naozaj je to tak?

Som mamička 16 mesačného chlapčeka, a preto ma Alexkov príbeh naozaj veľmi zasiahol. Je to 1,5 ročný chlapček, ktorý trpíspinálnou svalovou atrofiou. Čo to znamená? Podľa “príručiek” SMA totiž vedie k postupnému ubúdaniu svalových buniek (a teda schopnosti sa pohybovať) a následnej smrti do dvoch rokov dieťaťa.

Prečítajte si to ešte raz! Do dvoch rokov smrť dieťaťa!!!

Našťastie Alexko užíva liek, ktorý mu spomaľuje zhoršenie stavu a pomaha mu prekonávať klasické choroby ako zápal pľúc, inak by to mohlo byť pre neho smrteľné.

No predstavte si, že ste na mieste tej rodinky. Som si istá, že ste si teraz povedali, nebudem si také niečo predstavovať. Len viete čo je ešte horšie ako to, čo som napísala vyššie? Že existuje riešenie. Áno existuje, ale pre Alexkových rodičov aktuálne nedosiahnuteľné. Prečo? Liek, ktorý môže chlapčekovi pomôcť stojí 2,1 mil. USD a majú necelý polrok, aby ho Alexko dostal. Ako by ste danú situáciu riešili vy?

Ak ste si povedali nemožné, mýlite sa. Napríklad v Slovinsku sa to rodičom podarilo za 2 týždne a jeho zdravotný stav sa už zlepšuje. Samozrejme všade sa o tom hovorilo a podporovali ho napríklad známi športovci dražbou svojich dresov a podobne.

Vrátim sa na začiatok máme sa teda tak zle? Sme ťažko chorí? Máme važne choré deti? Ostáva nám pol roka života? Musíme dať dokopy 2 mil. Eur za pol roka?

Alebo, že nemám z čoho. Noo, dennodenne sú nákupné centrá plné ľudí. Zastavím sa napr. pri kaviarniach. Koľko stojí jedna káva? Ja viem, pracujete preto, aby ste si mohli kávu dopriať. Ja vám to naozaj z celého srdca prajem, užívajte si život.

No ak by ste obetovali aspoň tú jednu kávičku a danú sumu poslali na Alexkov účet? Možno by aj vaše deti obetovali cukríky a pomohli malému chlapcovi. Skúste sa ich opýtať.

A čo keby ste kino a večeru nechali na neskôr a darovali pár eur na dobrý účel? Myslím si, že vaša polovička by to určite pochopila.

Napadá ma milión takýchto situácii, ktorých keby sme sa vzdali, vôbec by sme to nepocítili, no Alexkovi by to mohlo zachrániť život.

Ak by ste predsa len z nejakého dôvodu nemohli prispieť finančne, pomôcť môžete aj inak. Zdieľaním, rozprávaním alebo požiadajte o pomoc tých, o ktorých viete, že je to v ich silách.





Ja si myslím, že malý Alex to spoločnosti ešte vráti. Čo ak bude lekár a zachráni Vám život? Abo bude vedec a nájde liek na nejakú teraz nevyliečiteľnú chorobu.

Nikdy neviete :).

Alexovi môžete pomôcť zaslaním akejkoľvek sumy na transparetný účet OZ Alexsma:

SK18 8330 00000021 0168 4316

BIC/SWIFT:FIOZSKBAXXX

Názov účtu: Alexsma

Fio Banka

Prostredníctvom PayPal zbierky Alex SMA:

https://paypal.me/pools/c/8lpXL3fDB9

a samozrejme aj zdieľaním Alexovho príbehu.